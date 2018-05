Startup gọi xe Trung Đông đẩy mạnh tuyển lái xe là phụ nữ

Careem Networks là công ty cung cấp dịch vụ cho thuê xe qua ứng dụng di động, hoạt động tương tự Uber, đặt trụ sở tại Dubai. Công ty này sở hữu mạng lưới hoạt động xuyên suốt 80 thành phố và 13 quốc gia từ khu vực Bắc Phi đến Pakistan.

Hiện Careem đã trở thành một trong những ứng dụng phát triển nhất tại các quốc gia Trung Đông, nơi phương tiện giao thông công cộng khan hiếm và một lượng lớn dân số không được và không thể lái xe. Thị trường lớn nhất mà ứng dụng này đang chiếm lĩnh là Arab Saudi, nơi phụ nữ không được phép cầm lái.

Tuy vậy, dịch vụ taxi truyền thống tại đây thường khá đắt đỏ và không an toàn. Hai lý do này khiến 4 trong số 5 phụ nữ Arab Saudi được hỏi đều cho biết họ không sử dụng taxi. Vì vậy, các ứng dụng gọi xe như Careem trở thành lựa chọn thay thế. Mudassir Sheikha, Giám đốc điều hành của Careem cho biết: "Một trong những mục tiêu hàng đầu của Careem là mang đến dịch vụ vận tải an toàn cho phụ nữ, đặc biệt là ở Arab Saudi".

Careem và các ứng dụng gọi xe di động đã bắt đầu tuyển các tài xế là phụ nữ tại khu vực Trung Đông. Ảnh: CNN

Chính phủ Arab Saudi dự kiến sẽ cấp giấy phép lái xe đầu tiên cho phụ nữ vào tháng Sáu tới. Đây là một phần nỗ lực của Thái tử Mohammed bin Salman nhằm hiện đại hóa đất nước, thoát khỏi tình trạng lệ thuộc vào dầu mỏ. Mặc dù nội dung của luật này vẫn chưa được công khai, nhưng chính phủ đảm bảo rằng phụ nữ sẽ được lái xe một mình.

Careem cùng với Uber đang tuyển dụng và đào tạo nhiều nữ tài xế để đón đầu ngay khi điều luật được ban hành. Các công ty gọi xe qua ứng dụng điện thoại này dự kiến tuyển dụng 10.000 nữ tài xế hoạt động trong mạng lưới của họ khi điều luật chính thức có hiệu lực và hy vọng điều này sẽ giúp phụ nữ cảm thấy thoải mái hơn khi đi xe.

Arab Saudi được đánh giá hiện vẫn chưa sẵn sàng để trở thành một đất nước nữ quyền. Tuy vậy, tạo công ăn việc làm hiện là ưu tiên hàng đầu của quốc gia 32 triệu dân này khi một phần ba người trưởng thành đang thất nghiệp, và rất nhiều phụ nữ có trình độ giáo dục đại học không được phép đi làm. Thái tử Mohammed cho biết mục tiêu ông đặt ra là đến năm 2030, khu vực kinh tế tư nhân sẽ có thêm 450.000 việc làm.

Trong bối cảnh mục tiêu quốc gia cùng tác động của giá dầu giảm, các nhà đầu tư Arab bắt đầu đổ tiền đầu tư cho app gọi xe qua di động. Trong đó, 250 triệu USD được rót cho Lyft và 3,5 tỷ USD đổ vào Uber năm 2016. Tuy nhiên, xét về quy mô và tầm ảnh hưởng tại khu vực Trung Đông, Careem đang là đơn vị tiên phong. Công ty này được định giá 1,2 tỷ USD vào tháng 6/2017, sau khi gọi vốn thành công 500 triệu USD từ tập đoàn đầu tư Arab Kingdom Holding Co. và nhà sản xuất ô tô đức Daimler AG.

Careem là ứng dụng gọi xe có tầm ảnh hưởng lớn trại Trung Đông, được định giá lên tới 1,2 tỷ USD. Ảnh: Bloomberg

Tại thị trường Pakistan, nơi 70% khách hàng sử dụng ứng dụng là nữ giới, Careem đã đẩy mạnh tuyển nhiều nữ tài xế trong hơn một năm qua và thực hiện chiến lược tương tự tại Ấn Độ và Jordan. Tại các thành phố lớn của Pakistan, Careem cũng đưa vào thử nghiệm các dịch vụ đặc biệt như đưa bác sĩ hoặc các nhà cung cấp dịch vụ đến tận nhà người dùng. Thậm chí các bà mối cũng được cung cấp qua dịch vụ gọi xe của Careem.

Nhà hoạt động xã hội Manal al-Sharif nhận xét, mối quan hệ kéo - đẩy giữa quan niệm truyền thống và các cơ hội mới đã minh họa cho sư hấp dẫn đầy phức tạp mà các dịch vụ của Careem mang đến cho phụ nữ Trung Đông. Tuy nhiên, các dịch vụ của Careem vẫn quá xa vời với phần đông nữ giới khu vực này. CEO của Careem cho biết ông đề cao việc phụ nữ cũng có thể trở thành người cầm lái, nhưng không chắc việc này có thể thành công tại Arab Saudi như đã thành công tại Ai Cập, Jordan hay Pakistan.

"Sự thay đổi đang đến", al-Sharif cho biết. Nhu cầu về vận chuyển được kỳ vọng phần nào sẽ làm thay đổi bộ mặt của nền kinh tế và cơ cấu tỷ lệ giới tính trong lực lượng lao động vì "Chính phủ sẽ cần phụ nữ tham gia, bổ sung vào nguồn nhân lực của xã hội". Vì những lẽ đó, những mô hình kinh doanh như Careem hay các công ty cung cấp dịch vụ cho thuê xe qua di động sẽ đồng hành với sự thay đổi đó.

