freelancerViet công bố thêm nhà đầu tư

Sàn giao dịch việc làm trực tuyến tại Việt Nam, freelancerViet mới đây ra mắt hai nhà đầu tư mới.

Theo đó, nhà đầu tư trong nước là Saigon Innovation Hub (Sihub) thuộc Trung Tâm Ứng Dụng Khoa Học Công Nghệ TPHCM, sở Khoa học Công nghệ. Đơn vị này đã giải ngân 50% khoản rót vốn trong giai đoạn Một. Nhà đầu tư thứ hai đến từ Nhật Bản. Hai bên đã đạt được thỏa thuận giải ngân 100% cùng ghi nhận chuyển đổi cổ phần.

Chia sẻ với VnExpress, bà Phạm Lan Khanh, Nhà sáng lập và Giám đốc điều hành của freelancerViet cho biết: "Tại Việt Nam, freelancerViet là nền tảng đầu tiên và giữ vị thế đứng đầu thị trường dựa trên lượng công việc được doanh nghiệp đăng tuyển hàng ngày. Với nỗ lực không ngừng và khát khao phát triển mạnh mẽ hơn, chúng tôi kêu gọi thành công thêm hai nhà đầu tư cùng tham gia góp vốn và hỗ trợ. Thông tin này chỉ được công bố rộng rãi khi mọi thủ tục đầu tư hoàn tất".

CEO Phạm Lan Khanh (trái) nhận khoản đầu tư từ Sihub.

Bên cạnh các khoản đầu tư mới, nền tảng giao dịch việc làm cũng tuyên bố chuẩn bị ra mắt phiên bản quốc tế mang tên Getdone với tham vọng quảng bá nguồn nhân lực Việt ra nước ngoài. Sản phẩm này sẽ ứng dụng cả hai công nghệ tiên tiến là AI và Blockchain, không thu phí giao dịch người dùng.

"Phiên bản quốc tế sẽ giúp Việt Nam xuất khẩu nguồn lao động chất lượng cao ra toàn cầu. Năm 2018-2019 sẽ là bước ngoặt cho công cuộc chinh phục thị trường quốc tế của công ty", bà Khanh nói.

FreelancerViet là nền tảng kết nối người làm việc tự do (freelancer) đã được thẩm định chất lượng đến các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Nền tảng này được biết đến thông qua cộng đồng Facebook từ năm 2010. Bản Beta trên website hoạt động từ tháng 9/2013. Tháng 3/2015, bản chính thức ra đời. Hiện nay, sàn giao dịch có khoảng 300.000 thành viên, hơn 100.000 công việc với tổng giá trị 300 tỷ đồng.

Mô hình kinh doanh này đang phát triển nhanh chóng nhờ vào những ưu điểm mang lại cho doanh nghiệp như: tuyển dụng được nhân sự chất lượng cao nhanh chóng, chi phí vô cùng tiết kiệm, linh hoạt tuỳ chọn nhân sự...

Tới nay, nền tảng này đạt được một số giải thưởng khởi nghiệp trong nước lẫn quốc tế như Giải Nhất Quốc gia cuộc thi Asian Rice Bowl Startup Award 2018 – Hạng mục The Best AI/ Machine Learning Startup.

Bên cạnh đó, FreelancerViet còn giành được Giải Nhất Quốc gia cuộc thi Elevator Pitch Competition 2018 do Viện Khoa Học Công Nghệ Hongkong tổ chức; Giải Nhất Quốc gia cuộc thi Asian Rice Bowl Startup Award 2017 – Hạng mục Founder of the year; Giải Ba Startup Wheel 2017 của Trung Tâm hỗ trợ Thanh Niên khởi nghiệp (BSSC) và Giải Ba The Venture Cup 2015 từ quỹ đầu tư IDG.

Trước đấy, startup này còn nhận được nhiều gói tài trợ từ các tập đoàn nổi tiếng thế giới như Microsoft (120.000 USD), Google (100.000 USD), Facebook (40.000 USD).

Phương Nguyên