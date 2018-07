Startup du lịch Việt giúp du khách trải nghiệm chuyến đi với người bản địa

Vũ Thị Thái An - đồng sáng lập Tubudd từng có 4 năm du học và làm việc tại Anh ngành quản lý sự kiện. Là một người yêu thích du lịch cùng kinh nghiệm ''chu du'' tới 15 quốc gia, cô gái trẻ sinh năm 1991 luôn ấp ủ ý tưởng về một hình thức du lịch gần gũi, thỏa mãn đam mê khám phá nét đặc trưng trong từng điểm đến cho những người yêu xê dịch.

3 nhà sáng lập của Tubudd.

''Mình đã từng du lịch một mình tới Pháp, Ý, Thụy Sỹ, châu Âu…, kinh phí không nhiều nhưng may mắn gặp những người bạn bản địa, được giao lưu, kết bạn mới, giới thiệu các điểm ăn chơi đặc trưng, từ đó cho mình cái nhìn chân thật nhất về con người, văn hóa từng nơi đặt chân tới'', Thái An chia sẻ.

An cũng cho biết, một bất cập của việc du lịch theo tour là chi phí cao, bị gò bó hành trình và lại không thỏa mãn được sở thích cá nhân. Ý tưởng về Tubudd từ đó ra đời, với mong muốn xây dựng một nền tảng du lịch kết nối khách hàng và hướng dẫn viên bản địa (local buddies), giúp cá nhân hóa chuyến đi theo nhu cầu và đem đến những trải nghiệm đậm chất địa phương cho du khách.

Tháng 7/ 2017, Tubudd được thành lập bởi Thái An cùng 2 nhà đồng sáng lập khác tại Manchester, Anh, sau đó chuyển về Việt Nam hoạt động vào tháng 11/2017.

"Việt Nam nổi tiếng bởi người dân thân thiện, nhiều nét văn hóa đặc sắc nhưng du lịch nước ta vẫn chưa khai thác được tiềm năng, thậm chí nạn chặt chém còn khiến khách du lịch có cái nhìn lệch lạc. Trong khi đó, rất nhiều bạn Việt Nam năng động, hiếu khách, sẵn sàng trở thành người đồng hành giúp du khách cảm nhận cái chất của vùng đất, con người. Mình muốn Tubudd sẽ là nơi kết nối''. Thái An tâm sự.

Tubudd được vận hành theo cách thức khá đơn giản. Du khách chỉ cần lên trang web hoặc ứng dụng, chọn điểm đến và "đặt hàng" một hướng dẫn viên bản địa theo thời gian nhất định. Tại trang chủ, các thông tin về tourguide được hiển thị để khách hàng lựa chọn được người bạn đồng hành phù hợp.

''Điểm khác biệt của Tubudd là tập trung vào trải nghiệm mang tính cá nhân, dưới sự hướng dẫn của những buddy bản địa''. Nhà sáng lập chia sẻ. Các hoạt động sẽ tùy theo nhu cầu của mỗi người, có người thích khám phá bảo tàng, di tích lịch sử, ẩm thực hay các hoạt động dã ngoại, mạo hiểm…Local buddy với sự am hiểu văn hóa, lịch sử địa phương sẽ là những người bạn đồng hành tư vấn và thiết kế chuyến đi theo nhu cầu khám phá của du khách.

Một trải nghiệm cùng Tubudd ở Ninh Bình.

''Tubudd rất chú trọng vào tính an toàn'', Thái An khẳng định. ''Các hướng dẫn viên bản địa phải trải qua các vòng tuyển chọn khắt khe, như nhận diện khuôn mặt, kiểm tra ID, thư giới thiệu, trình độ ngoại ngữ, đặc biệt là sự am hiểu về địa phương. Các thông tin này đều được công khai trên website để khách du lịch tìm được người bạn đồng hành phù hợp''.

Thông tin của hướng dẫn viên bản địa được hiển thị trên website.

Hiện tại, Tubudd đã được triển khai trên 12 quốc gia, 20 thành phố khắp thế giới với mạng lưới 300 hướng dẫn viên bản địa, dự tính sẽ mở rộng ở các nước như Myanmar, Singapore, Malaysia, Thái Lan...

Các nhà sáng lập cũng đang tích cực tham gia vào vòng gọi vốn trong và ngoài nước, với tham vọng đưa Tubudd đến với bạn bè quốc tế. Tháng 7 tới, Tubudd sẽ tham dự Rise Summit tại Hong Kong, sự kiện quy tụ hơn 10.000 công ty trên toàn thế giới từ Amazon, Grab, Microsolf tới các start up nổi bật trong khu vực.

Phạm Vân