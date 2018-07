Cơ hội cho startup Việt phát triển hệ sinh thái Blockchain với 'TomoChain Hackathon 2018'

Ngày 21-22/7, TomoChain chính thức khởi động 'TomoChain Hackathon 2018 - Building Blockchain Ecosystem' với chủ đề xây dựng và phát triển hệ sinh thái trên nền tảng Blockchain.

Chương trình tìm kiếm những nhà phát triển, lập trình viên công nghệ chuỗi khối tiềm năng đang ấp ủ những ý tưởng hay, có giá trị thực tế. Cuộc thi hiện chọn lựa được gần 10 đội tham gia, hứa hẹn những phần tranh đấu chất lượng tại văn phòng TomoChain, tầng 17, 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội.

"Sự kiện sẽ giúp các đội thi tìm hiểu sâu về công nghệ Blockchain, kết nối với các nhà đầu tư quốc tế uy tín và những chuyên gia trong lĩnh vực Blockchain. Chương trình sẽ mang đến trải nhiệm việc xây dựng và phát triển dự án ứng dụng công nghệ chuỗi khối trên thực tế, đem đến một sân chơi mới tại Việt Nam", ông Vương Quang Long, CEO của TomoChain cho biết.

Chương trình TomoChain Hackathon 2018 ra mắt các đội thi.

Nội dung phần thi tập trung vào việc phát triển hệ sinh thái Blockchain bao gồm xây dựng hạ tầng, phát triển ứng dụng trên nền tảng với giải nhất giá trị 5.000$ cùng nhiều giải thưởng khác, đi kèm với đó là cơ hội phát triển, việc làm tại các công ty chuyên về Blockchain lớn tại Việt Nam cũng như châu Á.

Bên cạnh đó, các đội thi sẽ có cơ hội lắng nghe trao đổi và được chỉ dẫn tận tình về công nghệ với đội ngũ những người tiên phong trong các dự án Blockchain thành công tại Việt Nam cũng như trên thế giới.

Ngoài ra, sự kiện còn có phiên thảo luận với một trong những chủ đề thu hút sự quan tâm, chú ý từ công chúng "The Potential of Blockchain Industry and Investing in Blockchain startups" (Tạm dịch: Tiềm năng của ngành công nghiệp Blockchain và đầu tư vào các startup Blockchain).

Phần này quy tụ các diễn giả chất lượng, nổi tiếng trong cộng đồng khởi nghiệp công nghệ chuỗi khối trong và ngoài nước như ông David Nguyễn- Chủ tịch Midas Protocol, đồng thời cũng là Chủ tịch quỹ đầu tư Regulus Investment, Phòng thương mại Việt Nam (VietCham Singapore), ông James Ahn- CEO của Eden Chain.

Trong năm đầu tiên tổ chức, "TomoChain Hackathon 2018" cũng hy vọng có thể giải quyết một phần nhỏ vấn đề nóng về nhân sự ngành Blockchain tại Việt Nam hiện nay.

Tìm kiếm lực lượng kỹ sư IT, lập trình viên, nhà phát triển công nghệ Blockchain đang là một trong những vấn đề bức thiết nhất để phát triển ngành công nghiệp này tại Việt Nam.

Ông David Nguyễn nhận định 99% lao động trong các công ty công nghệ blockchain của Việt Nam đều đến từ ngành công nghệ thông tin trong nước. Do đó, sẽ có sự thiếu hụt nhân tài trong lĩnh vực này nếu Việt Nam không có những bước chuẩn bị tốt nhất để đón kịp xu hướng phát triển.

Báo cáo tháng 7/2018 của TopDev cho biết nhóm lập trình viên Blockchain ở Việt Nam rất khan hiếm, chỉ chiếm 2 - 5% toàn thị trường. Nhiều chuyên gia cho rằng Việt Nam sẽ sớm trở thành "điểm nóng" về blockchain của khu vực với số lượng việc làm được tìm kiếm đạt mốc cao nhất trong ba năm trở lại đây.

Báo cáo nhu cầu tuyển dụng nhân sự cấp trung và cấp cao tại thị trường Việt Nam quý II/2018 của Navigos Search cũng chỉ ra lĩnh vực công nghệ blockchain đang khan hiếm nhân sự có kinh nghiệm người Việt.

Mặc dù mức lương trả cho ứng viên người Việt và người nước ngoài chuyên về công nghệ này tương đương nhau, từ 2.000 USD đến 3.000 USD mỗi tháng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Blockchain nước ngoài vẫn khó tuyển được kỹ sư IT Việt. Vì thế, họ phải tuyển các chuyên gia từ nơi khác, chủ yếu ứng viên đến từ Nga, Ukraine và Mỹ.

Hiện có hơn 100 công ty công nghệ và hơn 5.000 lập trình viên tại Việt Nam đang phát triển các sản phẩm công nghệ dựa trên nền tảng blockchain. Công nghệ Blockchain tại Việt Nam đang được áp dụng rộng rãi vào các lĩnh vực: dịch vụ tài chính (83%), chuỗi cung ứng (40%) và dịch vụ công cộng (30%).

Nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng, kiểm toán, bảo hiểm cũng đang lên kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ này. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp nước ngoài cũng đang muốn tham gia đầu tư mạnh vào thị trường blockchain tại Việt Nam.

Gia Di