14 ngành bị đe dọa bởi trí thông minh nhân tạo

Học máy giờ đây đã trở nên phổ biến hơn bao giờ hết và hội nhập dần vào cuộc sống. Từ tối đa hóa hiệu quả ở nơi làm việc đến hiểu sâu hơn về cảm nhận của người dùng với thương hiệu, dịch vụ và sản phẩm, ứng dụng về trí thông minh nhân tạo (AI) gần như là vô hạn. Nhiều ngành nghề đã tận dụng công nghệ mới để chạy đua trong làn sóng phát triển.

Dưới đây là những ngành nghề có khả năng bị tác động mạnh bởi trí thông minh nhân tạo. Kết quả này đến từ khảo sát với Hội Doanh nhân trẻ do The Next Web thực hiện.

1. Dự báo

Các phân tích thường do con người đưa vào dữ liệu. Tuy nhiên, công nghệ sẽ làm tốt hơn rất nhiều việc nhận diện xu hướng trước cả khi con người lưu tâm đến. Bằng việc nhận định và nhắm đến các xu hướng, AI sẽ có thể tạo ra những kế hoạch kinh doanh hiệu quả.

2. Dịch vụ khách hàng

Khả năng của AI hiện nay đã phát triển lên rất nhiều, ngoài việc có thể trả lời những câu hỏi đơn giản. Công nghệ này giờ đây có thể tương tác với con người, đưa ra những phản hồi nhanh chóng, thậm chí là chính xác hơn. Với sự phát triển nhanh chóng ấy, chúng ta có thể nghĩ đến việc một ngày nào đó ngành dịch vụ khách hàng sẽ không còn tồn tại nữa.

3. Giáo dục

AI có thể thay đổi cách các trường thiết kế chương trình và giảng dạy cho học sinh. Bởi mỗi học sinh sẽ luôn có những cách tiếp thu kiến thức rất khác nhau. Những dạng thức tương tự từng nhận diện hành vi và khác biệt trong những lĩnh vực khác có thể được tận dụng để tìm hiểu cách học sinh hấp thụ kiến thức. Từ đó chúng ta có thể xây dựng những phương pháp học linh hoạt hơn.

4. Tài chính

Tại sao bạn phải trả phí quản lý tài chính, thứ mà công nghệ AI có thể làm và thậm chí là còn tốt hơn cả con người. Trí thông minh nhân tạo trong tương lai có khả năng sẽ loại trừ công việc của những nhà tư vấn tài chính và đưa ra những lời khuyên trung lập nhất. Từ đó bạn có thể lựa chọn mức độ nguy hiểm trong đầu tư vào bất cứ dự án nào mà không mất một đồng phí.

Công nghệ trí thông minh nhân tạo có thể thay đổi cách thức vận hành của rất nhiều ngành nghề trong tương lai gần.

5. Dịch vụ thức ăn

Hiện giờ chúng ta có thể thấy những quầy bar tự phục vụ và những bốt bán thức ăn nhanh được tự động thực hiện bằng công nghệ. Khi mô hình này mở rộng, nó có thể thay đổi cả một ngành dịch vụ thức ăn khổng lồ.

6. Chăm sóc sức khỏe cá nhân

Khi tất cả những thông tin di truyền, vòng đời, chế độ ăn uống, dinh dưỡng và hoạt động thể chất hằng ngày được lưu trữ đầy đủ, công nghệ có thể thay đổi cách con người chăm sóc sức khỏe. Những dữ liệu đó có thể cung cấp những hướng dẫn và lời khuyên hữu ích cho bệnh nhân.

7. Y khoa

Đã có rất nhiều bài viết nhắc đến khả năng công nghệ có thể giúp cấy ghép con người. Một vài bài viết cho hay ngành y khoa đang cố gắng dùng AI vào mô hình sinh học giúp kéo dài cuộc sống của con người.

8. Vận chuyển

Dây chuyền cung cấp đã sẵn sàng để được tự động hóa. Khi AI phát triển, máy móc có thể kết nối dễ dàng đến các điểm trong hệ thống vận chuyển.

9. Chương trình khách hàng trung thành

AI sẽ xuất hiện tại điểm giao của dịch vụ khách hàng, như lịch hẹn đặt chỗ, quản lý thời gian đưa đón hay trung chuyển để lặp lại các giao dịch. Những nơi có thông tin và những tương tác lặp lại của khách hàng sẽ được tự động thông qua chatbot và AI.

10. Marketing

Nếu thực hiện tốt, AI có thể cung cấp thông tin cá nhân hóa trong thời gian thực, tạo nên những tùy chỉnh như hình ảnh, bản tiếp thị và nhạc quảng cáo phù hợp với từng người dùng. Qua đây có thể kết nối tất cả các phần của marketing, thấy trước được những nhu cầu của người dùng.

11. Thu mua

AI sẽ tạo ra một cuộc cách mạng trong ngành thu mua và cung cấp hàng hóa trong vài năm tới. Công nghệ này sẽ thúc đẩy ngành thu mua bằng cách giúp tự động một số công việc, như nhận diện rủi ro hay những cơ hội mới.

12. Quan hệ công chúng

Ngành PR với công việc quan hệ công chúng và các chiến dịch truyền thông đòi hỏi phải có trí tuệ của con người. Nhưng một số thứ có thể được tự động để mọi việc trơn tru hơn. Báo cáo quan hệ công chúng và giám sát phương tiện truyền thông là những ví dụ. Đây là những việc tốn nhiều thời gian và có thể thay thế với sự hỗ trợ của công nghệ.

13. Tìm kiếm

Bằng cách có thể tự học hành vi người dùng, công nghệ trí thông minh nhân tạo có thể tạo ra hệ thống tìm kiếm cho ra những thông tin, giải pháp và sản phẩm hiệu quả và phù hợp với từng người dùng.

14. An ninh

Ngành công nghệ thông tin gặp vấn đề lớn liên quan đến an ninh mạng. Các nhà phát triển và chuyên gia an ninh không thể duy trì nhịp độ khi những lỗ hổng và các cuộc tấn công mạng xuất hiện. Học máy thật sự là giải pháp duy nhất. Nó có thể rà soát một nguồn dữ liệu khổng lồ, học những mô thức mới và nhận diện nguy hiểm với độ chính xác cao hơn nhiều so với khả năng của con người.

