Tiki mua lại nền tảng phân phối vé sự kiện trực tuyến Ticketbox

Trang thương mại điện tử Tiki chính thức công bố mua lại Ticketbox - nền tảng quản lý và phân phối vé sự kiện trực tuyến, ngày 20/8. Thương vụ mua bán sáp nhập (M&A) lần đầu tiên này của Tiki được những người trong cuộc nhận định là một trong những bước đi chiến lược, giúp hoàn thiện hệ sinh thái thương mại điện tử của công ty này theo hướng "Tất - Cả - Trong - Một" (All - in - One).

Theo đó, cả hai bên bao gồm trang thương mại điện tử Tiki và trang bán vé sự kiện trực tuyến Ticketbox có thể kết hợp những thế mạnh của nhau để giúp khách hàng tiếp cận được với những sản phẩm dùng cho cuộc sống thường nhật như chăm sóc sức khỏe, sách, đồ điện tử, gia dụng công nghệ lẫn những sự kiện giải trí, du lịch...

Các đại diện của Tiki và Ticketbox thực hiện nghi lễ chính thức sáp nhập Ticketbox về Tiki, ngày 20/8.

Cụ thể, nền tảng Ticketbox sẽ là bước đẩy mạnh hơn cho dự án "Tiki đi cùng sao Việt" - đồng hành cùng 100 MV trong năm 2019, giúp các nghệ sĩ và nhà tổ chức sự kiện có thể cho ra đời nhiều chương trình giải trí có quy mô lớn hơn và tiếp cận cộng đồng người hâm mộ dễ dàng hơn. Đồng thời, khán giả cũng sẽ có được những trải nghiệm mua vé khác biệt và tiện lợi với tính năng chọn ghế ngồi, xác nhân tham gia nhanh chóng mà không phải mất thời gian xếp hàng chờ đợi, thanh toán an toàn với cổng thanh toán trực tuyến.

Bên cạnh đó, tính năng cộng đồng cũng sẽ là một điểm mới trên Ticketbox giúp nâng cao trải nghiệm của khách hàng hơn. Ngoài ra, sự liên kết giữa nền tảng Tiki và Ticketbox sẽ giúp khách hàng được tận hưởng tối đa các quyền lợi, như việc khách hàng có thể sử dụng TikiXu từ tài khoản Tiki để mua vé trên Ticketbox

Với những đối tác là đơn vị tổ chức sự kiện, Ticketbox không chỉ là nền tảng phân phối vé hiệu quả về chi phí, mà còn giúp đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về sự kiện, mang đến giải pháp thanh toán trực tuyến tối ưu. Thêm vào đó, với việc sử dụng công nghệ cao, Ticketbox còn cung cấp đến đối tác những phân tích và báo cáo về thị hiếu, hành vi của khán giả, từ đó có những kế hoạch kinh doanh hiệu quả và phù hợp với nhu cầu thị trường.

"Việc đầu tư vào Ticketbox lần này không nằm ngoài hành trình 'vì khách hàng' của Tiki. Ngoài phần đầu tư tài chính cho Ticketbox, Tiki sẽ sử dụng các ‘tài sản’ sẵn có như công nghệ, nhân lực, quy trình...để giúp Ticketbox phục vụ khán giả và thúc đẩy ngành sự kiện, giải trí tại Việt Nam", ông Trần Ngọc Thái Sơn, Nhà Sáng lập kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tiki chia sẻ.

Ông Trần Tuấn Anh, Nhà Sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành của Ticketbox cũng chia sẻ về thương vụ lần này: "Ticketbox đã tạo được dấu ấn nhất định và mong muốn tiếp tục mang đến nhiều giá trị hơn cho ngành giải trí và sự kiện Việt Nam. Với sự hỗ trợ của một nền tảng uy tín như Tiki, tôi tin chắc rằng trong thời gian tới, Ticketbox sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa".

Chia sẻ về các công nghệ mới trên Ticketbox, ông Nguyễn Hoàng Việt, Tổng Giám đốc Công nghệ của Ticketbox cho biết: "Với mong muốn mang lại những nội dung chất lượng và đa dạng hơn cho người dùng, Ticketbox sẽ đầu tư vào công nghệ Dữ liệu lớn (Big Data) và Học Máy (Machine Learning) để giúp những đơn vị tổ chức sự kiện cũng như các nhà sản xuất hiểu rõ hơn về thị hiếu của khán giả, từ đó tạo ra những nội dung phù hợp với chi phí hiệu quả.

Đến tháng 11/2019, Ticketbox sẽ mở rộng cung cấp vé xem phim với tính năng chọn ghế ngồi từ các cụm rạp trên cả nước. Từ nay đến tháng 1/2020, Ticketbox cũng kỳ vọng sẽ mang đến cho khán giả hơn 5.000 sự kiện. Con số này dự kiến sẽ tăng từ 2-3 lần mỗi năm.

Tiki cho biết người Việt đã tăng chi tiêu cho nội dung giải trí chất lượng cao trong vài năm qua. Theo nghiên cứu, thị trường bán vé sự kiện địa phương sẽ đạt 10 triệu đôla, còn phân khúc bán vé phim chiếu rạp dự kiến sẽ đạt 160 triệu đôla vào cuối năm 2019.

Ticketbox được thành lập vào năm 2013. Năm 2014, công ty này mua lại Muaticket. Theo Crunchbase, Ticketbox được hỗ trợ bởi công ty truyền thông Thái Lan Ookbee, quỹ đầu tư mạo hiểm 500 Startups và Susquehanna International. Tiki hiện là một trong những trang thương mại điện tử phổ biến tại Việt Nam. Gần đây, công ty huy động được khoản rót vốn 100 triệu đôla từ các nhà đầu tư hiện tại cũng như Tập đoàn Northstar có trụ sở tại Singapore.

Theo DealStreetAsia, cơ cấu cổ phần của Tiki như sau: các nhà đầu tư Việt Nam nắm giữ 51,33% công ty, tiếp theo là các cổ đông Trung Quốc (21,47%), các nhà đầu tư từ Singapore (11,08%), Hàn Quốc (7,71%), Hồng Kông (4,69 %) và Nhật Bản (3,72 %).

Tiki cũng xác nhận các cổ đông quốc tế như Singapore ED EDBI, STIC Investments và Korea Investment Partners, ngoài những cái tên đã công bố trước đó bao gồm Cyberagent Ventures, Sumitomo và JD.com. Tập đoàn VNG Việt Nam đã đầu tư 17 triệu đôla vào Tiki để đổi lấy 38% cổ phần trong năm 2016. Tuy nhiên, VNG đã giảm cổ phần xuống còn 24,4% vào tháng 6/2019.

Trịnh Vũ