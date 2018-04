VIISA đầu tư vào 4 startup

4 startup trong chương trình "Tăng tốc khởi nghiệp" khóa 3 của VIISA: Urbox.vn - Startup chuyên về giải pháp quà tặng điện tử thông minh và tiện lợi dành cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp. Goalify Chat là ứng dụng dành riêng cho giao tiếp và hỗ trợ làm việc nhóm hiệu quả cho từng nhóm nội bộ, nhờ đó việc chia sẻ ý tưởng, thảo luận dự án, và đưa ra quyết định nhanh chóng hơn. SmartMeal - Startup chuyên về dịch vụ thiết kế và cung cấp "bữa ăn cân bằng" nấu sẵn, giao tận nơi giúp khách hàng giảm cân, giữ dáng và sống lành mạnh. Aqua Grow Greens là công ty thiết kế và sản xuất các sản phẩm trồng rau thủy canh được sản xuất từ vật liệu an toàn với sức khoẻ theo công nghệ của Hà Lan và Nhật Bản với thiết kế đơn giản, đẹp mắt và dễ dàng sử dụng. Khách hàng hướng đến là những người muốn tự trồng rau mầm sạch, an toàn tại nhà bằng phương pháp thuỷ canh và có thể thưởng thức rau mầm giàu dinh dưỡng do chính mình trồng.